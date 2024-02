Erfurt - Neue Trends und Angebote fürs Bauen, bei Möbeln oder in der Mode: Die „Thüringen Ausstellung“ öffnet dieses Jahr vom 24. Februar bis zum 3. März auf der Messe Erfurt ihre Türen. Die meisten Aussteller und die größte Fläche der drei Messehallen sind dabei den Themen Bauen, Modernisieren und Energiesparen gewidmet, wie die Ram Regio Ausstellungs GmbH als Veranstalterin am Donnerstag mitteilte. Eine Sonderschau nimmt dabei zusätzlich innovative und klimaneutrale Technik im Haus in den Blick: Balkonkraftwerke und sogenannte Tiny Houses spielen dabei eine Rolle.

Mehr als 700 Aussteller werden bei der 34. Auflage der größten Verbrauchermesse Thüringens erwartet, hieß es. Das Motto lautet dieses Mal „Haus - Garten - schöner Leben“. Wie in den vergangenen Jahren sind auch Sonderschauen und Spezialmessen geplant. Dabei geht es am 24. und 25. Februar um „Hochzeit und Feste“ und am 2. und 3. März steht die „Thüringer GesundheitsMesse“ an.

Im vergangenen Jahr zählte die Verbrauchermesse über neun Veranstaltungstage mehr als 67.000 Besucher. Es war die erste Thüringen Ausstellung nach zwei Jahren Pause durch die Corona-Pandemie.