In Thüringen werden Millionen in lautstarke Sicherheit investiert. Warum Innenminister Maier auf Zusammenarbeit von Bund, Land und Kommunen setzt.

Erfurt - Thüringen hat in den vergangenen drei Jahren rund 3,9 Millionen Euro in den Ausbau der Warnsirenen investiert. Mit den Bundes- und Landesmitteln wurden 313 neue Sirenen im Freistaat errichtet und 468 bestehende Systeme umgerüstet. „Unser Ziel ist eine flächendeckende und effektive Bevölkerungswarnung in allen Regionen Thüringens, unterstützt durch moderne digitale Steuerungssysteme und Signaltechnik“, sagte Innenminister Georg Maier (SPD).

Derzeit sind den Angaben nach 2.252 Sirenen registriert. Der Freistaat will sich dem Ministerium zufolge auch 2026 dem Sirenenförderprogramm des Bundes anschließen und zusätzlich diese Förderung mit Mitteln des Landeshaushaltes ergänzen.

Für nächstes Jahr seien bereits 71 Anträge auf Sirenenförderung eingereicht worden. Es sei wichtig, dass in diesem Bereich Bund, Land und Kommunen weiterhin eng zusammenarbeiteten, um die Lücken in der Warnsirenen-Infrastruktur schnell zu schließen, so der Innenminister.