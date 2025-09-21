Der 23-jährige Johannes Maximilian Puls steht an der Spitze des neu gegründeten Thüringer BSW-Jugendverbands. Er kündigt an, bei Themen laut zu sein, die junge Menschen besonders betreffen.

Neustadt an der Orla - In Neustadt an der Orla ist ein Thüringer BSW-Jugendverband gegründet worden. Als Vorsitzender wurde am Samstag der 23 Jahre alte Johannes Maximilian Puls gewählt, wie der Jugendverband Samstagabend mitteilte. Eigenen Angaben zufolge hat der Verband 40 Mitglieder. Stellvertretende Landesvorsitzende sind Moritz Weishäutel aus Erfurt und Martin Kollath aus Gotha. Das BSW ist in Thüringen zusammen mit CDU und SPD Teil der Brombeer-Koalition und stellt mehrere Regierungsmitglieder.

Puls sagte in einer Mitteilung, politische Erneuerung könne nicht ohne oder gegen, sondern nur mit der Jugend erfolgen. „Unsere Stimme wird dort laut, wo junge Menschen besonders betroffen sind: bei Frieden, sozialer Sicherheit, guter Ausbildung und echten Perspektiven.“ Bundesvorsitzende des BSW-Jugendverbands ist Anastasia Wirsing, Tochter einer Thüringer BSW-Abgeordneten.