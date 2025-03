Altenburg - Ein Lottospieler aus dem Altenburger Land kann sich über einen Gewinn von mehr als 15,3 Millionen Euro freuen. Gemeinsam mit einem Spieler aus Hessen hatte der Tipper den Jackpot geknackt, wie Lotto Thüringen mitteilte. Dies war der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der Thüringer Staatslotterie. Der höchste Betrag in Thüringen wurde am 03. Juni 2020 in Höhe von 32.552.900,80 Euro an einen Spieler ausgeschüttet.