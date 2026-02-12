Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC holen Nationalspielerin Jolina Huhnstock zurück. Die 24 Jahre alte Kreisläuferin wechselt zur kommenden Saison vom Buxtehuder SV zurück in ihre Heimat. Für Huhnstock bedeutet der Wechsel die Rückkehr an den Ort, an dem ihre handballerische Laufbahn einst begann. In der Jugend des THC ausgebildet, führte sie ihr sportlicher Weg über Bad Wildungen und Buxtehude bis in die deutsche Nationalmannschaft, wo sie am 24. Oktober 2024 ihr Debüt gegen Norwegen gab.

Cheftrainer Herbert Müller zeigt sich begeistert über die Rückkehr der 1,79 Meter großen Kreisläuferin: „Der Weg nach Hause ist oft der schönste. Jolina ist das Paradebeispiel einer guten Karriereplanung. Nach dem erlernten Handball-ABC in unserer Jugend führte der Weg über Bad Wildungen und Buxtehude bis in die Nationalmannschaft und jetzt zurück zum Heimatverein. Das klingt nicht nur schön, sondern ist auch ein Weg zur individuellen Leistungsspitze, den sie jetzt hoffentlich mit uns erreichen wird“, sagte Müller.