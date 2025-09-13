Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen sind bei der Neuauflage des Supercup-Duells in Blomberg chancenlos. Vor allem defensiv zeigt sich der THC überfordert.

Blomberg - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben im dritten Bundesliga-Spiel ihre erste Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Herbert Müller verlor bei der HSG Blomberg-Lippe nach einer enttäuschenden Vorstellung deutlich mit 25:35 (14:18) und steht nun bei 3:3 Punkten. Die verlustpunktfreien Gastgeberinnen revanchierten sich damit eindrucksvoll für die drei Wochen zuvor erlittene 30:31-Niederlage im Supercup. Vor 912 Zuschauern war Johanna Reichert mit elf Toren die beste Werferin des THC.

Die Thüringerinnen fanden offensiv gut in die Partie und profitierten in der Anfangsphase auch von starken Paraden ihrer Torhüterin Laura Kuske. Nach 15 Minuten lagen sie mit 8:6 vorn. In der Folge kamen jedoch die Gastgeberinnen immer stärker auf und bestraften konsequent das zu passive Abwehrverhalten des THC im Zentrum.

Auch nach der Pause agierte Blomberg griffiger und baute seine Führung zügig auf 23:16 (36. Minute) aus. Müller reagiert mit einer Auszeit, doch am Spielverlauf änderte sich wenig. Am Ende siegte die HSG auch in der Höhe verdient.