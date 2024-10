Tautenburg - Die Thüringer Landessternwarte in Tautenburg (Saale-Holzland-Kreis) erforscht die Sonne. Dafür hat die Einrichtung nach rund zweijähriger Planungs- und Bauzeit ihre Beobachtungsmöglichkeiten um eine weitere Forschungsstation erweitert, wie das Wissenschaftsministerium und die Landessternwarte mitteilten. Im Tautenburger Sonnenlabor wird der magnetische Zyklus der Sonne erforscht, um Sonneneruptionen künftig besser vorhersagbar zu machen. Damit könnten Schäden an technischen Systemen im Weltraum und auf der Erde verhindert werden.

Millioneninvestition für bahnbrechende Forschung

Das Land hat nach eigenen Angaben die neue Beobachtungseinrichtung bisher mit 1,2 Millionen Euro gefördert. Die Landessternwarte sei damit auf bestem Weg zu einem neuen, international eingebundenen Zentrum für Sonnenbeobachtung und Sonnenforschung, betonte der geschäftsführende Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Das Sonnenlabor erlaube es als bisher einzige Einrichtung weltweit, die Sonne als Ganzes zu beobachten und zu analysieren.

Damit ergänzt das Thüringer Observatorium laut dem Minister die Beobachtungen von Großstationen wie der deutschen Teleskope auf Teneriffa oder des US-amerikanischen Sonnenteleskops auf Hawaii, die nur Ausschnitte der Sonne – wenn auch mit höherer Auflösung – betrachten können.

Neuentwicklungen für die Sonnenforschung

In dem Labor soll auch ein Prototyp für Sonnenobservatorien entwickelt werden, mit deren Daten das Innere der Sonne erforscht werden kann. Damit werde die Basis für ein weltweit arbeitendes Netzwerk aus sechs ähnlichen Sonnenbeobachtungsstationen gelegt, hieß es weiter. Zudem sollen in Tautenburg auch optische Instrumente entwickelt werden, die es bisher für die Sonnenbeobachtung und insbesondere zur Untersuchung seismologischer Prozesse im Inneren von Sonne und Sternen so noch nicht gebe.

Die Thüringer Landessternwarte ist eine außeruniversitäre

Forschungseinrichtung des Landes. Sie betreibt Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Astrophysik. Die Forschenden nutzen verschiedene Teleskope in der ganzen Welt

für ihre Beobachtungen von Galaxien, Sternen, der Sonne, Gammastrahlenausbrüchen und extrasolaren Planeten.