Die Parteibasis sorgt beim Thüringer Führungspersonal für einen unfreiwilligen Wechsel: Statt des bisherigen Duos Christian Schaft und Ulrike Grosse-Rötig wählt sie zwei Neulinge an die Spitze.

Die Thüringer Linke hat auf einem turbulenten Parteitag in Ilmenau ihr Spitzenpersonal überraschend ausgetauscht. Zur neuen Parteivorsitzenden wurde die 34 Jahre alte Landtagsabgeordnete Katja Maurer gewählt, nachdem die bisherige Vorsitzende Ulrike Grosse-Rötig ihre Kandidatur zurückgezogen hatte. Maurer erhielt 91,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Zum Co-Vorsitzenden wurde der frühere Ostthüringer Landtagsabgeordnete Ralf Plötner mit 81,9 Prozent bestimmt.

Zuvor hatte sich die Parteibasis gegen ein Vorhaben des Vorstandes gestellt. Ein Antrag, der die Wiederwahl des Fraktionsvorsitzenden Christian Schaft zum Parteichef ermöglichen sollte, fiel auf dem Parteitag durch. Der Vorstand wollte das Verbot einer Ämterhäufung aufweichen.

Überraschungskandidaten wurden gewählt

Bei der Abstimmung pochten 50,8 Prozent der Delegierten darauf, dass der Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag nicht gleichzeitig Parteichef sein darf und lehnten eine Satzungsänderung ab. 41,5 Prozent der Delegierten votierten für die Satzungsänderung, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig gewesen wäre.

Der Parteitag wurde nach der Abstimmung über die Satzungsänderung unterbrochen, danach traten Maurer und Plötner an. Maurer sagte bei ihrer Bewerbung, „ich hatte nicht vor, zu kandidieren. Das ist keine leichte Entscheidung“. Maurer stammt aus Kasachstan und ist studierte Sozialanthropologin. Sie gehört dem Landtag seit 2019 an. Schaft und Grosse-Röthig erhielten nach der Wahl ihrer Nachfolger viel Beifall von den Delegierten für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren.