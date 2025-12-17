Um im Straßenverkehr die Gefahr durch Alkohol und Drogen zu senken, verstärkt die Thüringer Polizei für drei Tage ihre Verkehrskontrollen – und appelliert an die Verkehrsteilnehmer.

Erfurt - In Thüringen werden in den nächsten drei Tagen verstärkt Verkehrskontrollen durch die Polizei durchgeführt, um Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu minimieren. Im Fokus stehen dabei Fahrzeugführer, die durch berauschende Mittel eine erhebliche Gefahr darstellen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Kontrollen der Landespolizeiinspektionen und der Autobahnpolizei laufen bis zum kommenden Freitag.

Die Thüringer Polizei nimmt dabei an der ROADPOL-Aktion „Alcohol & Drugs“ teil. ROADPOL ist ein europäisches Polizei-Netzwerk, welches zum Ziel hat, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Gerade in der Weihnachtszeit wird die Gefahr durch Glühwein auf den Weihnachtsmärkten häufig unterschätzt, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wer trinkt, kifft oder illegale Drogen konsumiert, setzt sich nicht ans Steuer“, lautet daher die Forderung der Polizei an die Verkehrsteilnehmer.