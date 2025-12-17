Von Rio nach Niedersachsen: Wolfsburg holt den brasilianischen Jungprofi Cleiton im Winter. Der Club hat einen Plan mit dem Innenverteidiger.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat den ersten Winter-Transfer getätigt: Der Fußball-Bundesligist verstärkt sich zum 1. Januar mit dem brasilianischen Abwehrspieler Cleiton. Der 22-Jährige wechselt ablösefrei vom Erstligisten Flamengo zu den Niedersachsen und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2030, wie der Club am Mittwoch bekanntgab.

Der Innenverteidiger, der vor allem perspektivisch die Defensive verstärken soll, wurde in der Jugend des Clubs aus Rio de Janeiro ausgebildet. Im Januar 2022 gab er für den mehrmaligen brasilianischen Meister sein Profidebüt.

„Cleiton vereint körperliche Präsenz mit einer guten Spielintelligenz“, wurde Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen zitiert. „Er ist ein linksfüßiger, moderner Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial“, fügte er hinzu.