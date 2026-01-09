Unwetterwarnungen sorgen in Thüringen für geschlossene Skigebiete – nur die Skiarea Heubach war am Freitag offen. Am Samstag gibt es auch weitere Möglichkeiten zum Skifahren.

Der Betreiber der Skiarea Heubach rechnet besonders am Samstag mit viel Betrieb. Am Samstag ist Skifahren auch im Snowpark Oberhof, in der Skiarena Silbersattel und bei den Pisten der Winterwelt Schmiedefeld möglich. (Archivbild)

Masserberg/Steinach/Oberhof/Schmiedefeld am Rennsteig - Das Wetter bringt in Thüringen geschlossene Skigebiete mit sich, die Skiarea Heubach in Masserberg (Landkreis Hildburghausen) war jedoch regulär bis 16.30 Uhr geöffnet. Für die Gebiete, in denen sich die Skiarea Heubach, die Skiarena Silbersattel und der Snowpark Oberhof befinden, hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben: Oberhalb von 800 Metern kann es laut DWD bis Samstag (4.00 Uhr) zu Sturmböen mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde kommen.

Skiarea Heubach Freitag gering besucht - Samstag Andrang erwartet

Der Betreiber der Skiarea Heubach, Denis Wagner, schätzte die Besucher am Freitagmittag auf 150 bis 200 Leute. Die geringe Zahl hänge wohl mit den vorhergesagten Wetterbedingungen zusammen.

Am Samstag rechnet Wagner mit mehr Andrang, auch weil es viele Buchungen von Skischulen gebe. „Es steht ein guter Wintersporttag bevor“, sagte er. Am Samstag sei das Skigebiet statt bis 21.00 Uhr verkürzt bis 16.30 Uhr geöffnet, weil der Zwergencup des Thüringer-Skiverbands stattfindet. Die Skiarea Heubach hat täglich von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Mittwoch und Samstag ist bis 21.00 Uhr Skifahren mit Flutlicht möglich.

Silbersattel und Oberhof Freitag wetterbedingt zu

Die Skiarena Silbersattel bei Steinach (Landkreis Sonneberg) und der Snowpark Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) sind am Freitag aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes geschlossen geblieben. Beide Skigebiete sollen am Samstag wieder regulär von 9.30 bis 16.30 Uhr öffnen.

Samstag Saisoneröffnung in Winterwelt Schmiedefeld

Am Samstag eröffnet die Winterwelt Schmiedefeld in Suhl seine Saison. Von 9.30 bis 21.00 Uhr können Skibegeisterte am Samstag die Pisten befahren und bis 16.30 Uhr am Sonntag. Unter der Woche lauten die Öffnungszeiten: 12.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag bis 21.00 Uhr.