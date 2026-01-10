Der Tod einer Arzthelferin lässt die Berliner Mordkommission rätseln. Werden Linett Wachow und Otto Garber den Mörder finden?

Berlin - Dieser Fall erreicht die beliebten Krimihelden vom Samstagabend erst über Umwege: Charlotte Mauser wird ermordet. Die junge Arzthelferin arbeitete mit ihrem Mann und zwei Kollegen in einer Gemeinschaftspraxis. Ist sie ein weiteres Opfer eines gesuchten Serientäters? Eine Sonderkommission sucht nach Antworten. Leiterin ist eine alte Bekannte von Ermittler Otto Garber (Florian Martens). Sie holt Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck), Garber und den jungen Kollegen Nils Makowski (Lucas Reiber) in ihren Fall hinein.

So beginnt die neue Folge „Das letzte Opfer“ aus der Krimireihe „Ein starkes Team“, die das ZDF am Samstag (10. Januar) um 20.15 Uhr ausstrahlt. In der Mediathek ist sie bereits vorab zu sehen.

Podcasterin stört Ermittlungen

Am Fundort der Leiche taucht die penetrante Bloggerin Luisa Knapp (Maja Bons) auf. Knapp betreibt einen True-Crime-Podcast, in dem die Morde zu Unterhaltungszwecken benutzt werden, und ist schon mehrfach in die Ermittlungen geplatzt. Gerade sie führt die Polizei jedoch auch auf die Spur einer vermissten Frau, die mit dem Serienmörder in Zusammenhang steht und vermutlich von ihm entführt wurde.

Was die Vermisste Antonia Kriesch (Kaya Marie Möller) dazu gebracht hat, sich der unseriösen Podcasterin anzuvertrauen, bleibt ein Rätsel. Der ehrgeizige Ermittler Nils Makowski will die Vermisste um jeden Preis finden.

Verdächtige in der Arztpraxis

Das Team begibt sich auf die Suche nach Motiv und Gelegenheit für Mausers Mörder. Die Tote hatte zusammen mit ihrem Ex-Freund und ihrem Ehemann in einer Praxis gearbeitet. Genug Potenzial für Streitigkeiten, das wird schnell deutlich. Keiner der Kollegen scheint besonders überrascht von Mausers Tod zu sein. Dann wird eine weitere Leiche gefunden. Der Tote ist offensichtlich der Serienmörder, der in sechs Monaten mehrere Frauen ermordet hat. Er kann aber vom zeitlichen Ablauf her nicht Charlotte Mausers Mörder sein.

Der Serienmörder und seine Frau

Der Tote Maik Busse (Michael S. Ruscheinsky) hat seine Frau mehrfach geschlagen und wiederholt gedemütigt. Grund genug, um sich an ihm zu rächen und den Peiniger zu ermorden? Klar ist: So unwissend wie sie anfangs wirkt, ist die Witwe nicht.

War der Mörder von Charlotte Mauser und Maik Busse ein Trittbrettfahrer oder handelt es sich gar um zwei Täter? Die Berliner stehen vor einem Rätsel, das nicht einfach zu entwirren ist. Die Zeit läuft gegen sie, denn Antonia Kriesch ist immer noch wie vom Erdboden verschwunden.

Diese Folge der beliebten Krimireihe führt zu einer unerwarteten Auflösung des Falls. Dabei bleibt auch Zeit für Zwischenmenschliches und Humor. Die Soko-Leiterin auf der Suche nach dem Serientäter verbindet mit Otto Garber etwas sehr Privates. Garber ist von früher nicht gut auf sie zu sprechen. Und: Ein Frettchen spielt in diesem Kriminalfall eine nicht zu unterschätzende Rolle. Fazit: Ein spannender Krimi, leise und ruhig erzählt.