Schnee und Glätte begleiten die Menschen in Thüringen auch kurz vor dem Start in das Wochenende. (Archivbild)

Erfurt - Das Winterwetter der vergangenen Nacht hat im Thüringer Wald für eine leichte Schneeschicht gesorgt. In der Skiarena Silbersattel werden etwa 45 Zentimeter am Berg erreicht, in etlichen anderen Gebieten sind es zwischen 10 und 20 Zentimeter, wie aus einer Übersicht des Regionalverbunds Thüringer Wald hervorgeht. Für Langläufer wurden immerhin vier Loipen präpariert.

Übers Wochenende stehen die Chancen gut, dass einiges davon liegenbleibt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert fürs Bergland Minusgrade und auch vereinzelte Schneeschauer. Insgesamt könnte sich demnach am Samstag öfter mal die Sonne zeigen, für den Sonntag sieht es laut DWD hingegen eher grau aus.

Glätte sorgt für Unfälle

Die winterlichen Temperaturen sorgen demnach aber auch weiter für Glätte auf den Straßen. Schon in der vergangenen Nacht hatte die zu vereinzelten Unfällen geführt. So wurden etwa im Landkreis Greiz drei Menschen bei einem Unfall verletzt, einer davon schwer. Ein Auto kam dort laut Polizei von der glatten Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen zwei Bäume. Auch auf der Autobahn 71 bei Erfurt verzeichnete die Polizei einen Glätteunfall mit vier Verletzten.

Größere Einschränkungen gab es im Eichsfeld, wo auch das Technische Hilfswerk im Einsatz war. Mehrere Straßen mussten vorübergehend gesperrt werden und die Polizei verzeichnete einzelne Glätteunfälle. Am Morgen waren dort noch immer zwei Kreisstraßen gesperrt. Im nördlichen Kyffhäuserkreis sowie im Landkreis Nordhausen wurde der Linienverkehr vorübergehend eingestellt, lief am Morgen aber teils wieder an.