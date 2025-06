Erfurt - Trotz sinkender Einwohnerzahl gibt es in Thüringen mehr Wohnungen. Ende vergangenen Jahres waren es knapp 1,18 Millionen Wohnungen - rund 3.100 mehr als ein Jahr zuvor, wie aus einer Erhebung des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervorgeht. Die durchschnittliche Wohnung in Thüringen hatte eine reine Wohnfläche von 86,6 Quadratmeter - auch wegen eines hohen Anteils an Einfamilienhäusern.

Rein rechnerisch lebten zwei Menschen in einer Wohnung. Jedem Thüringer standen damit statistisch 2,3 Räume oder 48,4 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.

Einfamilienhäuser mit Anteil von 72 Prozent

Ende 2024 gab es im Freistaat 553.753 Wohngebäude - mit einem Anteil von gut 72 Prozent dominierten Einfamilienhäuser, wie die amtliche Erhebung ergab. Innerhalb eines Jahres habe sich ihr Bestand um 976 erhöht. 12 Prozent der Wohngebäude waren Zweifamilienhäuser - 130 mehr als im Jahr 2023.

Auf den Geschosswohnungsbau entfielen knapp 16 Prozent der Wohngebäude. In der Regel handelt es sich dabei um Miet- oder Eigentumswohnungen. Ihre Zahl erhöhte sich innerhalb eines Jahres um 1.821. Den größten Zugang mit 610 machten Drei-Raum-Wohnungen aus.

Die Bestandserhebung ergab noch mehr: Mit einer Wohnfläche von durchschnittlich 131,9 Quadratmetern haben die Eichsfelder die größten Wohnungen in Thüringen.