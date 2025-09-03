Berlin - Der Berliner Tiergartentunnel Richtung Moabit bleibt nach dem Lkw-Unfall von Montag zunächst weiterhin gesperrt. Wann er wieder geöffnet werden soll, war noch unklar. „Durch den Unfall wurde auch Technik des Tunnels beschädigt“, hatte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bereits mitgeteilt. Wegen der Reparaturarbeiten bleibe der Tunnel in die eine Richtung „bis auf Weiteres“ geschlossen.

Am Montagabend war ein betrunkener Lkw-Fahrer in eine Auffahrt zum Parkhaus des Hauptbahnhofs mit einer Durchfahrtshöhe von zwei Metern gefahren und dort steckengeblieben. Der Lastwagen verkeilte sich, die Fahrerkabine wurde zerstört. Der Lkw wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Tunnel geholt. Die Strecke Richtung Kreuzberg war seit Dienstag wieder befahrbar.