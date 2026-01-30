Ab Sonntag können Menschen ab 65 den Tierpark für einen Monat umsonst besuchen. Was es mit der Aktion auf sich hat und was man für den kostenlosen Eintritt braucht.

Berlin - Besucher ab 65 Jahren haben im Februar freien Eintritt im Berliner Tierpark. „Mit dieser Aktion möchten wir ein Dankeschön an Berlin aussprechen“, sagte Tierparkdirektor Andreas Knieriem laut Mitteilung. Die Unterstützung vieler Berlinerinnen und Berliner für den Tierpark sei in der Vergangenheit überlebenswichtig gewesen und werde es auch in Zukunft bleiben.

Der kostenfreie Eintritt gilt demnach für alle ab 65 Jahren an allen Tagen in diesem Februar. Für den Altersnachweis ist ein Lichtbildausweis erforderlich. Der Tierpark empfiehlt, die kostenlosen Tickets vorab online zu buchen, um Wartezeiten zu vermeiden. Die Eintrittskarten seien aber auch vor Ort an den Kassen erhältlich.

Viele Tiere auch im Winter aktiv

„Ich würde mich freuen, wenn unsere Einladung viele Menschen, die bisher noch nicht bei uns waren, zu einem Tierparkbesuch mit der ganzen Familie animiert“, sagte Knieriem. Der Winter gilt demnach als ruhigste Jahreszeit im Tierpark Berlin. Dabei seien einige Tiere auch im Winter aktiv - etwa besonders kältetolerante Arten wie Eisbären oder Elche. Bei den winterlichen Temperaturen sei aber auch das Aufwärmen im Regenwaldhaus oder bei den Giraffen und Affen möglich.

Aus der Politik gibt es Unterstützung für die Aktion. „Wenn der Tierpark Berlin in einer ruhigen Zeit mehr Menschen anzieht, gewinnt am Ende die ganze Umgebung: der Park selbst, die Gastronomie und der Bezirk“, wird Finanzsenator Stefan Evers in der Mitteilung zitiert. Genau darum gehe es. Unterstützt werde die Aktion von der „Berliner Morgenpost“ und 105‘5 Spreeradio.