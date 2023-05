Potsdam - Der Sternekoch Tim Raue wird sich aus dem Restaurant „Villa Kellermann“ in Potsdam zurückziehen. „Zum 1. Juni 2023 übergibt der Patron und kulinarische Konzeptgeber Tim Raue den Staffelstab nun an Küchenchef Christopher Wecker, um sich künftig verstärkt seinen eigenen Projekten widmen zu können“, teilte das Restaurant am Dienstag mit. Der Eigentümer des Restaurants am Heiligen See, Günther Jauch, sagte, er habe die Zusammenarbeit mit Raue stets geschätzt und bedankte sich „für die gemeinsame Zeit“.

Der 48-jährige Raue gehört zu den bekanntesten Köchen Deutschlands und tritt seit längerem auch als Fernsehkoch auf. Er betreibt mehrere Restaurants, unter anderem in Berlin und München.