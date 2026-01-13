In Weimar-Nord steht eine Tischlerei unter Wasser. Neben dem Wasserschaden wurden auch Schmorspuren im Technikraum entdeckt.

Weimar - In Weimar-Nord steht eine Tischlerei unter Wasser. Am Montagmorgen seien zunächst die Feuerwehr und anschließend die Polizei alarmiert worden, nachdem im Technikraum neben dem Wasser auch ungewöhnliche Schmorspuren festgestellt wurden, teilte die Polizei mit.

Wann der Schaden genau entstanden ist und was den Wasseraustritt und die Schmorspuren verursacht hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht von einem hohen Schaden aus. Wie hoch dieser tatsächlich ist, ist jedoch noch unklar.