Weniger Gebühren, mehr Qualität: Thüringens Bildungsminister will das Kindergartengesetz ändern. Das soll dabei helfen, kleinere Einrichtungen zu erhalten. Doch auch Eltern sollen entlastet werden.

Thüringens Bildungsminister Christian Tischner will das Kindergartengesetz ändern und darin mehr finanzielle Unterstützung für die Kitas im Land verankern. (Archivbild))

Erfurt - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner will das Kindergartengesetz ändern und kleineren Einrichtungen stärker finanziell unter die Arme greifen. „Konkret sehen unsere Vorschläge unter anderem vor, die finanzielle Unterstützung des Landes für kleinere Einrichtungen zu verbessern und das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Wie genau dies umgesetzt werden soll und um wie viel Geld es geht, blieb zunächst offen.

Kleinere Einrichtungen im ländlichen Raum erhalten

Die Novelle soll auch ein Beitrag zum Erhalt kleiner Einrichtungen vor allem im ländlichen Raum sein. Thüringen sei Kindergartenland, sagte Tischner. „Deshalb bereiten wir eine Novelle des Thüringer Kindergartengesetzes vor, mit der wir die frühkindliche Bildung auf hohem Niveau absichern und gezielt weiterentwickeln.“

Linke hatte beitragsfreies Jahr durchgesetzt

Das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr hatte die Thüringer Linke-Fraktion in Verhandlungen zum Haushalt 2025 durchgesetzt. Zwei Kita-Jahre sind in Thüringen bereits kostenlos. Auch für die Abschaffung der Gebühren für ein drittes Kita-Jahr ist eine Änderung des Gesetzes nötig.

Zugleich will Tischner das Gesetz inhaltlich nachschärfen, wie er ankündigte. Der Fokus soll auf Qualität liegen. „Gute Kindergärten brauchen gute Fachkräfte und stabile Strukturen vor Ort. Genau darauf richtet sich die Novelle – damit Thüringen auch künftig gute Maßstäbe in der frühkindlichen Bildung setzt“, so Tischner.