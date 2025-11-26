Die BR Volleys ziehen in die Runde der letzten vier ein. Der Gegner der Berliner wird noch ermittelt.

Rostock - Die BR Volleys haben im DVV-Pokal souverän den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Beim Bundesliga-Aufsteiger SV Warnemünde gewannen die Berliner 3:0 (25:15, 25:16, 25:17). Ab Mitte der Sätze setzten sich die Volleys stets deutlich ab.

Die Halbfinalpaarungen werden am Abend ausgelost. Gespielt wird am 16. und 17. Dezember. Der Hauptstadtclub hat die letzten drei Titel im Pokal geholt. In den kommenden Wochen und damit auch im Halbfinale muss der Rekordmeister aber auf Mittelblocker Nehemiah Mote verzichten. Der 32-Jährige hatte sich im Training einen Muskelfaserriss im rechten Brustmuskel zugezogen und fällt mindestens vier Wochen aus.