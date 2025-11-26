weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Musikfestival: Wacken kündigt 55 neue Acts für 2026 an

Musikfestival Wacken kündigt 55 neue Acts für 2026 an

Metalfans werden es gerne hören: Schon 55 Bands haben für nächstes Jahr im Sommer ihre Wacken-Zusage gegeben - darunter Judas Priest, Saxon und Rose Tattoo.

Von dpa 26.11.2025, 20:19
85.000 Metalfans feierten vier Tage im August 2025. (Archivfoto)
Wacken - Für das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air (W:O:A) haben bislang bereits 55 Bands und Einzelmusiker für 2026 zugesagt. Als nur einige Highlights nennen die Veranstalter auf ihrer Festival-Website die „unangefochtenen Metal Gods“ Judas Priest sowie die Bands und Musiker Saxon, Heavysaurus, Uli Jon Roth, Arch Enemy, Yngwie Malmsteen und Rose Tattoo. 

„Die Mischung aus Legenden, aktuellen Szene-Highlights und besonderen Jubiläumsshows verspricht eines der abwechslungsreichsten Jahre der Festivalgeschichte zu werden“, erklärten die Veranstalter. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst über das Line-up berichtet. 

Zu dem Festival in Wacken mit seinen insgesamt acht Bühnen werden jährlich über 85.000 „Headbanging-Fans“ erwartet. Nächstes Jahr findet es vom 29. Juli bis 1. August statt. Das Wacken Open Air in dem Dorf mit 2.000 Einwohnern gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit.