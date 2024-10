Hamburg - Modedesigner Guido Maria Kretschmer (59) hat sein Leben nach dem Tod seiner Eltern neu ausgerichtet. Er mache seitdem auch anders Urlaub. „Nicht mehr nur an einen Ort fahren und dort sein, sondern mehrere Ziele haben. Ich möchte am Ende eines Jahres nicht mehr sagen: "Oh Gott, schon wieder Weihnachten!"“, sagte Kretschmer der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Er sei der festen Überzeugung, dass das Leben schneller vergehe, wenn man immer das Gleiche tue. Er habe auch wieder begonnen, Briefe zu schreiben: „Das habe ich als Kind so gern gemacht, allen habe ich geschrieben, Johannes Rau, Rainer Werner Fassbinder. Ich hatte eine Zeit lang kaum Zeit, in diese Art von Interaktion mit Menschen zu treten, seit Neuestem öffne ich dieses Türchen wieder ganz bewusst.“

Kretschmers Vater war im August 2023 gestorben, vier Monate später seine Mutter. Er könne es immer noch schwer akzeptieren, dass die beiden so schnell nacheinander gestorben sind, sagte Kretschmer, der für die Vox-Fernsehsendung „Shopping Queen“ bekannt ist. „Mit dem Tod der Eltern rutscht man selbst an eine Rampe heran“, sagte der Modedesigner.