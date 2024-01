Hannover - Die Ursache für den Tod einer Frau, die zunächst aus dem Fluss Leine gerettet worden war, ist weiterhin unklar. Ein Fremdverschulden werde aber ausgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Auch die Identität der Toten sei noch nicht geklärt. Die Frau hatte am Neujahrstag in Hannover in der Leine getrieben, die wegen Hochwassers eine starke Strömung hat. Mit einem Feuerwehrboot wurde die Bewusstlose gerettet, sie starb wenig später in einem Krankenhaus. Die Feuerwehr schätzte ihr Alter auf etwa 70 Jahre.

Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet, Ergebnisse werden der Polizeisprecherin zufolge aber nicht vor Ende der Woche erwartet. Möglicherweise gibt es dann Aufschluss darüber, ob ein Unfall oder medizinischer Notfall zum Tod der Frau führte.