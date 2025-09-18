Mitten in Berlin greift eine Gruppe drei Männer an – einer stirbt durch Messerstiche. Die Polizei sucht nach den Tätern - hofft jetzt auf Videos und Hinweise von Augenzeugen.

Berlin - Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Berliner Humboldt Forum bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Behörde sucht Zeugen, die den gewaltsamen Streit am späten Freitag im Ortsteil Mitte beobachtet haben, wie es in einer Mitteilung hieß. Auch wer die Täter flüchten sah, die Beteiligten beschreiben oder sachdienliche Hinweise geben kann, könne sich melden. Zudem werden Fotos und Videoaufnahmen vom Tatort entgegengenommen.

Ein Mensch wurde getötet. Der Syrer erlitt bei der Auseinandersetzung laut Staatsanwaltschaft mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen, auch ins Herz. Er starb in der Nacht zum Samstag.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Getötete mit zwei weiteren Männern unterwegs. Der Syrer wurde demnach von einer Gruppe aus etwa 15 Menschen angegriffen. Seine Begleiter im Alter von 22 und 23 Jahren wurden leicht verletzt. Die Messergewalt ist ein ernstes Problem in Berlin, das Sicherheitsbehörden und Politik zunehmend beschäftigt.