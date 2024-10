Im Mai wird ein Wachmann in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam getötet. Die Polizei nimmt eine verdächtige Person fest - und bittet nun mit einem Foto um Hinweise.

Potsdam - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Wachmann auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam im Mai bittet die Polizei um Hinweise zur tatverdächtigen Person. Eine Mordkommission ermittelt gegen die 38-jährige transgeschlechtliche Person wegen des Verdachts des Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Person steht im Verdacht, den 33 Jahre alten Wachmann mit syrischer Staatsangehörigkeit am 30. Mai so schwer verletzt zu haben, dass dieser später in einer Klinik starb.

Die Person mit der Staatsbürgerschaft Südafrikas wohnte in der Potsdamer Unterkunft. Sie wurde den Angaben zufolge am Tag der Tat nach einer Großfahndung in Berlin festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Nun wurde auf Beschluss des Amtsgerichtes ein Bild der verdächtigen Person veröffentlicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sie am 30. Mai oder in den Tagen zuvor in Potsdam gesehen haben, und bittet um Hinweise zu Aufenthaltsorten zu diesen Zeitpunkten.