Kriminalität Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht
Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt?
Aktualisiert: 22.08.2025, 17:17
Menden - Ein Mann ist im sauerländischen Menden durch Schüsse getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.
Was wir wissen:
- Tatort: Der Tatort ist ein Wohngebiet im Ort Menden im Märkischen Kreis.
- Tat: Am Freitagnachmittag fielen auf der Straße mehrere Schüsse.
- Opfer: Ein Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen, ein weiterer wurde in die Brust und in den Oberarm getroffen.
- Fahndung: Die Polizei fahndet nach einem 40-jährigen Mann, der laut Sicherheitskreisen mit einem Auto flüchtete.
- Mutmaßlicher Täter: Der 40-Jährige kommt aus Menden.
- Festnahme: Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde eine Frau festgenommen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.
- Einsatz: Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, Polizei und Rettungskräfte waren in starker Präsenz vor Ort. Augenzeugen wurden vernommen.
- Ermittlungen: Eine Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt.
Was wir nicht wissen:
- Opfer: Die Identität der Opfer ist noch nicht bekannt. Wie schwer die Verletzungen des zweiten Mannes sind, ist ebenfalls unklar.
- Mögliche Hintergründe: Ob sich Täter und Opfer kannten, ist derzeit noch offen. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind unklar.
- Ablauf: Was genau sich auf der Straße in Menden ereignete, wird aktuell noch ermittelt.
- Flucht: Wohin der 40-Jährige unterwegs ist, ist unklar. Auch ist nicht bekannt, ob er die Tatwaffe noch bei sich trägt.
- Weitere Verdächtige: Inwiefern die festgenommene Frau mit der Tat in Verbindung stehen könnte, wurde zunächst nicht bekannt. Unklar ist laut Polizei auch, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt.