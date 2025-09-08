Ein 57-Jähriger soll eine Frau auf einer Straße in Magdeburg getötet haben. Vieles ist noch unklar - das liegt auch am Gesundheitszustand des Mannes.

Magdeburg - Der Mann, der eine 59-jährige Frau in Magdeburg auf der Straße getötet haben soll, liegt auf der Intensivstation. Er sei bisher nicht befragbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zur Art der Verletzungen des Mannes sagte er nichts. Auch zur Beziehung des 57-Jährigen zu der Frau konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann die Frau am Sonntag mit einem Stichwerkzeug angegriffen haben. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Tatort. Den mutmaßlichen Täter fanden die Beamten schwer verletzt. Beide seien syrische Staatsangehörige. Die Hintergründe der Tat muss die Kriminalpolizei noch ermitteln.