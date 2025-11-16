Mitten in der Nacht kracht ein Auto in einen Lkw – für den Fahrer endet die Fahrt tödlich. Die Autobahn bleibt stundenlang dicht. Was hinter dem Unfall steckt, ist noch offen.

Ein Pkw fährt auf der Autobahn 4 bei Gotha auf einen Lkw auf – für den Autofahrer kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Gotha - Zu einem tödlichen Unfall ist es am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 4 bei Gotha gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr ein Mann mit seinem Pkw gegen 2.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Gotha und Wandersleben auf einen Lkw auf. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber ärztlich versorgt.

Wegen der Bergungsarbeiten und den Ermittlungsarbeiten der Polizei blieb die A4 in Fahrtrichtung Dresden bis 7.30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache liegen nun bei der Staatsanwaltschaft Erfurt, so die Polizei.