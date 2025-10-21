Ein bewohnter ehemaliger Stall brennt am Wochenende im Landkreis Prignitz, ein Mensch kommt ums Leben. Jetzt hat die Polizei eine Vermutung für die Ursache des Feuers.

Bad Wilsnack - Nach dem tödlichen Brand in Bad Wilsnack (Landkreis Prignitz) gehen Brandermittler von einer technischen Ursache aus. Ein Kaminofen soll den Brand ausgelöst haben, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Bei dem Feuer in einem bewohnten ehemaligen Stallgebäude war am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, fanden Einsatzkräfte einen Leichnam, der zunächst nicht identifiziert werden konnte. Die Identität soll laut Polizei durch die Gerichtsmedizin zweifelsfrei festgestellt werden.