Tödlicher Motorradunfall in Lichterfelde

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Berlin - In Berlin-Lichterfelde ist am Donnerstag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Ein Polizeisprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der „B.Z.“. Weitere Details nannte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungsarbeiten zum Unfallhergang zunächst nicht. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin hatte bei Twitter über einen Rettungshubschraubereinsatz nach einem Unfall auf der Osdorfer Straße berichtet. Demnach musste die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Ostpreußendamm und Blanckertzweg in beide Richtungen gesperrt werden.