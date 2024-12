Eine Taxifahrerin kann am frühen Morgen trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit einem jungen Mann nicht vermeiden. Trotz einer Wiederbelebung stirbt das Opfer im Krankenhaus.

In Lingen

Lingen - Ein Mann ist nach einem Verkehrsunfall in Lingen gestorben. Der 19-Jährige sei am frühen Morgen von einem Taxi erfasst worden, als er sich auf der Straße befand, teilte die Polizei mit. Eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver der Taxifahrerin haben den Unfall nicht verhindern können, wie es hieß. Warum der Mann auf der Straße stand, war nach den Angaben zunächst unklar.

Die beiden Fahrgäste des Taxis begannen den Angaben zufolge sofort mit der Wiederbelebung des jungen Mannes, bis die Rettungskräfte eintrafen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb es jedoch nach Polizeiangaben an seinen schweren Verletzungen. Die 66 Jahre alte Taxifahrerin verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.