Bei einem Autounfall ist ein 23-Jähriger im Landkreis Bautzen ums Leben gekommen. Der Notarzt habe nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen können, so die Polizei. (Symbolbild)

Neukirch - Ein 23-Jähriger ist in Neukirch (Landkreis Bautzen) mit seinem Auto tödlich verunglückt. Er sei auf einem Waldweg im Ortsteil Koitzsch gefahren. Das Fahrzeug sei dabei gegen am Wegrand gelagerte Bäume geprallt und umgekippt, informierte die Polizeidirektion Görlitz. Der Unfall hat sich den Angaben nach am Donnerstagabend oder Freitagmorgen ereignet. Ein Zeuge habe das Fahrzeug am Freitagmittag entdeckt und die Polizei gerufen. Doch für den 23-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. „Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen“, so die Polizei.