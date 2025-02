Am Abend verliert ein Mann die Kontrolle über sein Auto auf einer Autobahnabfahrt. Trotz Reanimation der Feuerwehr stirbt er später im Krankenhaus.

Bad Eilsen - Beim Abfahren von der Autobahn 2 bei Bad Eilsen ist ein Mann tödlich verunglückt. Der 65-Jährige, der aus Richtung Hannover kam, verlor aus bisher ungeklärter Ursache am Sonntagabend die Kontrolle über sein Auto in der Abfahrtsrampe der A2, wie die Polizei mitteilte. Der Mann fuhr daraufhin in einen Erdwall und wurde eingequetscht.

Feuerwehrleute befreiten den Mann später aus seinem Auto, reanimierten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb er später.