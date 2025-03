Artern - Bei einem Mopedunfall auf einer Landstraße ist ein 21-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei 16-Jährige erlitten schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Mopeds der drei waren den Angaben zufolge am Samstag bei einem Ausflug bei Artern (Kreis Kyffhäuserkreis) zusammengestoßen.

Durch die Kollision sei der 21-Jährige so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sanitäter brachten die beiden schwer verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. An dem Ausflug hatten sich laut Polizei rund 70 Mopedfahrer beteiligt.