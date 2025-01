Berlin - Eine ältere Frau ist in Berlin von einem Auto, das rückwärts einparkte, angefahren und tödlich verletzt worden. Die 87-jährige Frau überquerte am Dienstagvormittag eine Straße in Steglitz, als ein 47-jähriger Fahrer eines Vans auf der Straße stoppte und in eine Haltestellenbucht zurücksetzte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau stürzte durch den Aufprall mit dem Kopf auf die Straße. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie in der Nacht zu Mittwoch starb.