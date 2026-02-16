Leipzig - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der A9 bei Leipzig getötet worden. Der Berufskraftfahrer war am frühen Montagmorgen mit seinem Sattelzug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, der Laster stürzte in einen Graben neben der Autobahn, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.

Wegen der Bergung des Gespanns sind den Angaben zufolge noch zwei der drei Fahrspuren zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West in Richtung München gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.