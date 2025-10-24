Auf der B213 bei Cloppenburg prallen zwei Autos zusammen – ein Mann stirbt noch am Unfallort. Die Bundesstraße wird stundenlang gesperrt.

Bei einem schweren Unfall auf der B213 in Cloppenburg ist ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Cloppenburg - Bei einem Unfall auf der B213 in Cloppenburg ist am Abend ein 31-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Mann sei auf dem Überholstreifen unterwegs gewesen, als ein 47-Jähriger beim Fahrstreifenwechsel seinen Wagen übersehen habe, berichtete die Polizei. Beide Fahrzeuge stießen seitlich versetzt zusammen.

Der Wagen des 31-Jährigen wurde über die Mittelleitplanke geschleudert und kam auf dem Überholstreifen zum Stehen. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine 24-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Der Unfallverursacher sowie zwei minderjährige Mitfahrer blieben unverletzt, seine Beifahrerin erlitt einen Schock. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt.