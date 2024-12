"Unfall" steht in Leuchtschrift auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges: In Theißen ist ein Fußgänger angefahren und tödlich verletzt worden.

Zeitz - Am Freitagabend betrat in Theißen ein 86-jähriger Mann kurz nach 17 Uhr unvermittelt die Fahrbahn und wollte die Zeitzer Straße überqueren. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin, welche in Richtung Zeitz unterwegs war, versuchte noch dem Mann auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern, so teilt die Polizei mit.

Der Mann wurde vom Pkw erfasst und erlag noch an der Unfallstelle im Rettungswagen seinen Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt. Die Unfallstelle musste bis in die späten Abendstunden gesperrt werden.

Die Ermittlungen hat der zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle (Saale) übernommen, so teilt die Polizei mit. Vor Ort wurde eine qualifizierte Unfallaufnahme durchgeführt, bei welcher unter anderem eine Drohne zum Einsatz kam. Die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern an.