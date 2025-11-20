In Sachsen-Anhalt ist eine Person von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Polizei ermittelt bislang zum Unfallhergang und zur Identität der Person.

Zerbst/Anhalt - In Zerbst/Anhalt ist eine Person von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Person am späten Mittwochabend auf der Bahnstrecke Dessau – Magdeburg von einem durchfahrenden Zug erfasst. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Laut Polizei könnte es sich bei der verstorbenen Person um einen 20-jährigen Mann aus Zerbst handeln. Die Polizei ermittelt derzeit zum genauen Unfallhergang und zur Identität der Person. Die Bahnstrecke war für etwa drei Stunden gesperrt.