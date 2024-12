Köln - Der scheidende WDR-Intendant Tom Buhrow will in seinem neuen Lebensabschnitt wieder mehr Sport machen. „Früher bin ich Marathons gelaufen. Aber in den letzten fünf Jahren bin ich überhaupt nicht mehr zum Sport gekommen“, sagte der 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der Terminkalender sei immer rappelvoll gewesen.

„Früher habe ich den Tag eigentlich immer mit einem kleinen Lauf begonnen“, berichtet er. Ob die Knie eine derartige Belastung heute noch mitmachen würden, wisse er nicht - aber er wolle auf jeden Fall wieder mehr Sport machen.

„Vielleicht kaufe ich mir auch ein E-Bike“, erklärte Buhrow. Er habe noch ein altes Mountainbike, das sei 40 Jahre alt. „Aber das müsste ich die Berge jetzt hochschieben“, sagte Buhrow. „Und eigentlich will ich hochfahren.“

Der Journalist ist seit 2013 Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Zuvor war er unter anderem Korrespondent in Washington und Moderator der „Tagesthemen“. Zum Jahresende endet Buhrows Amtszeit als Intendant. Er übergibt an die neue WDR-Intendantin Katrin Vernau. Ihre Amtszeit beginnt am 1. Januar 2025.