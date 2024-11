Auf den Partys der Promis müsste doch eigentlich der Alkohol in Strömen fließen - Champagner zum Beispiel. Oder doch nicht?

Tonni Kroos ist „Bambi“-Preisträger in der Kategorie Sport.

München - Fußball-Weltmeister Toni Kroos setzt beim Feiern auf null Promille. „Alkohol habe ich mal getrunken, aber jetzt schon wirklich ewig nicht mehr“, sagte der ehemalige Nationalspieler dem Streaminganbieter Prime Video vor der „Bambi“-Preisverleihung bei München. „Ich habe das ja nicht mal nach Champions-League-Siegen gemacht, da brauche ich heute nicht anfangen.“ Aber ein Softdrink nach der Preisverleihung sei wohl drin.

Kroos ist der „Bambi“-Preisträger in der Kategorie Sport. Die Hubert Burda Media würdigte den 34-Jährigen als erfolgreichsten deutschen Fußballspieler aller Zeiten und verwies auf 34 Titel, darunter allein sechs Siege in der Champions League mit seinem langjährigen Club Real Madrid. Dem Sportler ging es auf dem Platz aber immer nur um den Fußball, wie er verriet. „Ich habe das nie so als Laufsteg gesehen. Ich bin schon größtenteils dahin, um das Spiel zu gewinnen.“

Der „Bambi“ wird seit 1948 verliehen. Das Schaulaufen auf dem Roten Teppich vor der Preisverleihung wurde auf dem TikTok-Kanal von Prime Video übertragen.