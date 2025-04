Schon einmal war er Minister, allerdings in einem anderen Ressort – jetzt soll Grant Hendrik Tonne vom designierten Regierungschef Olaf Lies das Wirtschaftsministerium übernehmen.

Hannover - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Grant Hendrik Tonne soll neuer Wirtschaftsminister in Niedersachsen werden. Der frühere Kultusminister soll die Nachfolge von Olaf Lies antreten, heißt es aus Parteikreisen. Lies ist als Nachfolger von Ministerpräsident Stephan Weil designiert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Rochade erfolgt, nachdem der langjährige Regierungschef Weil angekündigt hatte, sich sowohl als SPD-Landeschef als auch als Ministerpräsident zurückzuziehen. Sein Rücktritt als Regierungschef ist zum 20. Mai geplant. Weil ist seit 2013 im Amt.

Wirtschaft wartet auf Impulse für einen Aufschwung

Der 48 Jahre alte Tonne war von 2017 bis 2022 als Kultusminister für die Schulen und Kitas in Niedersachsen zuständig. Dem Landtag gehörte er erstmals von 2008 bis 2017 an und seit 2020 erneut. Tonne hat Jura studiert und arbeitete in Stolzenau (Landkreis Nienburg) als Rechtsanwalt.

Das Wirtschaftsministerium übernimmt er in einer schwierigen Phase. Angesichts des Zollstreits mit den USA, der Krise in der Autoindustrie rund um Volkswagen und der insgesamt schwachen Konjunktur warten viele Unternehmen auf politische Impulse für einen Aufschwung.

Die Nachfolge von Tonne als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag soll Stefan Politze antreten, heißt es ebenfalls aus Parteikreisen. Politze ist bereits seit 2017 als Stellvertreter Teil des Fraktionsvorstandes. Er ist Sprecher für Kultuspolitik sowie für Kirchen, Religion und Weltanschauungsangelegenheiten.