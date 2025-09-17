Die Füchse Berlin treffen Mitte November im Bundesliga-Topspiel auf Kiel. Wann und wo das Duell steigt – und wo Fans es live verfolgen können.

Nach dem Supercup steht nun der Termin für das Liga-Heimspiel der Füchse Berlin gegen Kiel fest.

Berlin - Nach dem Sieg im Siebenmeter-Krimi im Supercup im August gegen den THW Kiel kennen die Füchse Berlin nun den genauen Termin für das Bundesliga-Heimspiel gegen den Nordrivalen. Wie die Handball-Bundesliga festlegte, kommt es am 15. November um 18.00 Uhr in der Max-Schmeling-Halle zum Aufeinandertreffen der Topteams. Neben Dyn wird auch die ARD das Spiel live übertragen.

Am 30. November (16.30 Uhr) geht es für die Berliner in einem weiteren Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe. Als Auswärtsspiele wurden die Partien beim SC DHfK Leipzig am 9. November (18.00 Uhr), am 23. November (15.00 Uhr) bei den Rhein-Neckar Löwen und am 7. Dezember (15.00 Uhr) bei der TSV Hannover-Burgdorf terminiert.