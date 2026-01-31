In der Nacht wird ein 21-Jähriger tot in einer Wohnung gefunden. In unmittelbarer Nähe nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Was bisher bekannt ist.

Vor Ort stellte der Notarzt nur noch den Tod der Person fest. (Symbolbild)

Berlin - Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag tot in Berlin-Mahlsdorf aufgefunden worden. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts auf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Einsatzkräfte nahmen einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts fest.

Den Angaben zufolge alarmierte ein Anrufer die Polizei gegen 1.20 Uhr. Die Polizei fand den leblosen 21-Jährigen mit Stichverletzungen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hultschiner Damm. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Der Tatverdächtige soll am Sonntag einem Haftrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt werden.