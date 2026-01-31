Mehrere Autos liegen plötzlich auf der Seite. Wer könnte das gewesen sein? Die Polizei ermittelt und bittet auch um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Quedlinburg - Bislang Unbekannte haben in Quedlinburg in der Nacht zu Samstag mehrere parkende Autos umgekippt. Im Stadtgebiet seien vier Pkw auf eine Fahrzeugseite gekippt worden, teilten die Beamten mit. Dadurch seien an den Kleinwagen Schäden entstanden. Die Polizei habe nun die Ermittlungen aufgenommen, hieß es weiter. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern können den Angaben nach unter anderem über ein Hinweisportal gemeldet werden.