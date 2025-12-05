Fast einen ganzen Tag lang steht der Magdeburger Hauptbahnhof in der kommenden Woche still. Fahrgäste zwischen Braunschweig und Leipzig müssen sich auf Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen.

Ein Softwarewechsel im Stellwerk hat in der kommenden Woche weitreichende Auswirkungen rund um den Bahnknotenpunkt Magdeburg. (Archivbild)

Magdeburg - Bauarbeiten am Magdeburger Hauptbahnhof führen in der kommenden Woche zu einer 18-stündigen Totalsperrung mit weitreichenden Auswirkungen im Zugverkehr. Für den 11. und 12. Dezember kündigte die Bahn ganztägig Umleitungen und längere Fahrzeiten zwischen Braunschweig und Leipzig an. Grund ist ein Softwarewechsel für neue Anlagen im Stellwerk, wie die Bahn mitteilte.

Im Fernverkehr sind die beiden IC-Linien von Stuttgart über Hannover nach Dresden (IC 55) und von Norddeich Mole über Hannover nach Leipzig (IC 56) betroffen. Neben dem Magdeburger Hauptbahnhof entfallen mehrere weitere Halte, darunter Braunschweig Hauptbahnhof, Köthen und Halle (Saale) Hauptbahnhof.

Wo sich die Fahrtzeit verlängert

Die Züge halten stattdessen in Magdeburg-Neustadt, Dessau Hauptbahnhof und Bitterfeld (IC 55) beziehungsweise Flughafen Leipzig/Halle (IC 56). Die Fahrzeit verlängert sich um 15 bis 20 Minuten beim IC 55 und um 30 bis 40 Minuten beim IC 56.

Im Regionalverkehr gibt es auf betroffenen Streckenabschnitten Ersatzverkehr mit Bussen. Besonders stark sind die Einschränkungen von Donnerstag (11.12.) 10.00 Uhr bis Freitag (12.12.) 4.00 Uhr: In diesem Zeitraum fährt kein Zug den Magdeburger Hauptbahnhof an. Im Regionalverkehr sind insgesamt 14 Linien betroffen.