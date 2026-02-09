In einem Berliner Park wird in der Nacht eine tote Frau entdeckt. Die Polizei schaltet eine Mordkommission ein und hat bereits einen Verdächtigen.

Berlin - In einem Park in Berlin-Lichtenberg ist eine Frau tot aufgefunden worden. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe sind nach Angaben des Sprechers bisher völlig unbekannt. Zuvor hatte „t-online“ berichtet.

Die Leiche wurde in der Nacht entdeckt. Weder zur Identität der Toten noch zu der des Festgenommenen gab es zunächst weitere Informationen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den Fall übernommen, wie ein Behördensprecher sagte. Eine Obduktion der Leiche sei für heute geplant und solle Erkenntnisse zur Todesursache bringen.