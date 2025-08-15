Die Frau soll zu Hause Zwillinge entbunden haben, die kurz darauf tot in der Badewanne gefunden wurden.

Dessau-Roßlau - Zwei Zwillingsbabys sind im November tot in einer Badewanne in Wittenberg gefunden worden - nun sitzt die Mutter der Kinder auf der Anklagebank. Vor dem Landgericht in Dessau-Roßlau wird heute (09.00 Uhr) der Prozess gegen die Wittenbergerin eröffnet. Sie soll die Schwangerschaft verheimlicht haben. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen Totschlags erhoben.

Die Mutter der Frau soll die Leichen in Müllsäcken in der Badewanne gefunden und die Polizei gerufen haben. Die Angeklagte soll kurz zuvor ohne ärztliche Hilfe zu Hause entbunden haben. Als die Anklage erhoben wurde, war sie 29 Jahre alt. Sie sitzt in Untersuchungshaft.