Die Umstände und Hintergründe des Todes eines 13-Jährigen in der Oberlausitz sind weiter unklar. Der Junge war von einem Campingplatz verschwunden. Es war wohl ein tragischer Unfall.

Lohsa - Der tot aufgefundene 13-Jährige in der Oberlausitz ist nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Unfalls geworden. Es gebe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung und auch keine Anhaltspunkte für eine Straftat, teilte die Polizei mit. Nach der Obduktion der Leiche sei von einem Unfall auszugehen.

Der Teenager aus Tschechien war am Sonntagabend von einem Campingplatz am Silbersee bei Lohsa (Landkreis Bautzen) verschwunden. Dort hatte er mit seiner Familie Urlaub gemacht. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem 13-Jährigen gesucht und dessen Leiche am Dienstag schließlich an der Bahnstrecke zwischen Knappenrode und Lohsa entdeckt.

Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, betonte ein Polizeisprecher. So sei nach wie vor unklar, warum der Junge vom Campingplatz verschwunden war.