In einem Haus in Dessau bricht ein Feuer aus. Unklar ist, warum. Der Brand hat schwere Folgen.

Toter bei Wohnhausbrand in Dessau

Bei einem Brand in Dessau/Roßlau ist ein 81-Jahre alter Mann gestorben. (Symbolbild)

Dessau/Roßlau - Ein 81-Jähriger ist beim Brand eines Mehrparteienhauses in Dessau gestorben. Laut ersten Angaben der Polizei war das Feuer am Abend in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, ebenso wie nähere Details zum Tod des Hausbewohners. Weitere Ermittlungen wurden von der Polizei eingeleitet.